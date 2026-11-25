В Анапе реализуют 13 проектов по инициативному бюджетированию.

«Программа инициативного бюджетирования — эффективный инструмент, который позволяет анапчанам сделать жизнь вокруг себя лучше и комфортнее. Жители лучше всех знают, чего не хватает в их дворе, хуторе или станице: освещения, детской площадки, места для занятий спортом. Общественники предлагают проект, обсуждают его с населением и чувствуют ответственность за результат», — рассказала глава города Светлана Маслова.

Для софинансирования проектов, победивших в краевых конкурсах, в Анапе ежегодно предусматриваются средства в размере 5 млн рублей (5% стоимости реализации), регулярно проводятся обучающие семинары.

С 2024 г. управлением внутренней политики администрации подано свыше 50 заявок на участие в конкурсе, 13 проектов на общую сумму 104 млн руб. одержали победу. Среди них детская площадка в Суворов-Черкесском, сквер имени Пиленко в Юровке, сцена в парке в Анапской, досуговая зона в Куматыре, спортплощадка в Джигинке, благоустройство территории ДК в Цибанобалке и др.

Светлана Маслова поблагодарила анапчан за активность, энтузиазм и инициативу.