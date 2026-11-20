В Краснодаре 20 ноября прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями и порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус,

Новость по теме На Кубани 19 и 20 ноября ожидаются ливни и штормовой ветер

На Кубани сегодня действует теплый сектор циклона с центром над Украиной. В Краснодаре температура воздуха составит +14…+16 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, возможны порывы.

Атмосферное давление опустится до 750 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. Во второй половине дня оно начнет повышаться.

В субботу, 21 ноября, в Краснодаре также возможны небольшие дожди. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем — +14…+16.

Мы писали, до конца суток 20 ноября в крае действует экстренное предупреждение о ливнях, грозах, усилении ветра и возможных смерчах на побережье от Магри до Веселого. На юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья ожидается дальнейший рост воды до неблагоприятных отметок.