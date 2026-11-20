В Краснодаре 20 ноября прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями и порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус,
Атмосферное давление опустится до 750 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. Во второй половине дня оно начнет повышаться.
В субботу, 21 ноября, в Краснодаре также возможны небольшие дожди. Ночью температура составит +8…+10 градусов, днем — +14…+16.
Мы писали, до конца суток 20 ноября в крае действует экстренное предупреждение о ливнях, грозах, усилении ветра и возможных смерчах на побережье от Магри до Веселого. На юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья ожидается дальнейший рост воды до неблагоприятных отметок.