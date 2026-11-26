За год количество магазинов товаров для дома в Краснодаре уменьшилось на 14%, сообщили в геосервисе 2ГИС. По темпам сокращения город вошел в число лидеров среди российских миллионников. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Краснодар».

К ноябрю 2026 года в Краснодаре работали 1216 магазинов этой категории. Более заметное снижение зафиксировали только в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 15%. Краснодар разделил четвертое место с Омском.

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В целом по городам-миллионникам России число магазинов товаров для дома сократилось на 12% — до 25 тысяч. Сильнее всего уменьшилось количество торговых точек с посудой — на 18%. Мебельных магазинов стало меньше на 12%, магазинов домашнего текстиля — на 9%, хозяйственных товаров — на 8%.

При этом спрос на товары для обустройства жилья сохраняется. По данным, приведенным в материале, за январь — август продажи мебели и предметов интерьера в Краснодарском крае выросли на 6%, текстиля и ковров — на 15%, освещения — на 5%.

Одной из причин сокращения традиционной розницы участники рынка называют конкуренцию с маркетплейсами. По мнению специалиста по коммерческой недвижимости компании недвижимость Владимира Романовского, онлайн-площадки перетягивают часть выручки у небольших магазинов и крупных сетей. Он отмечает, что эта тенденция усилилась после пандемии.

Владелец пунктов выдачи заказов Ксения Галич также считает, что покупатели все чаще выбирают онлайн-покупки благодаря ассортименту, ценам и возможности забрать заказ рядом с домом. По ее словам, из-за закрытия небольших магазинов на рынке стало больше свободных коммерческих помещений.

В крупных сетях считают, что конкурировать с маркетплейсами можно за счет особого ассортимента и качества сервиса. Директор по маркетингу Юлия Мещерякова отмечает, что компания делает ставку на предложение, которое отличается от массового онлайн-ассортимента.

Таким образом, сокращение числа магазинов не означает падения интереса к товарам для дома. Меняется формат покупок: все больше потребителей предпочитают заказывать продукцию онлайн, а традиционной рознице приходится искать новые способы привлечения клиентов.