В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на использование ВПП-2 из-за повреждения берегоукрепления, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за неблагоприятных погодных условий и повышения уровня воды в реке Мзымта произошло ослабление берегоукрепления русла.

В аэропорту подчеркнули, что ситуация не влияет на безопасность полетов. Рейсы выполняются по расписанию, взлетно-посадочные операции и работа воздушной гавани в целом продолжаются в штатном режиме.

Для контроля обстановки создан оперативный штаб. Он круглосуточно отслеживает ситуацию и координирует действия профильных служб. На время мониторинга введены ограничения на взлетно-посадочные операции на второй взлетно-посадочной полосе.