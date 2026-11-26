Одним из ключевых вопросов 91-й сессии стал законопроект о запрете на Кубани розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

С содержанием документа коллег ознакомил председатель комитета ЗСК по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко. Он, в частности, пояснил — необходимость разработки нормативного правового акта обусловлена серьезным ростом числа пользователей вейпов и других аналогичных устройств. Гаджеты для курения, к примеру, пробовали уже порядка 70% подростков в возрасте 14-16 лет. И, по данным статистики, к «парению» школьники приобщаются все чаще и чаще.

По словам депутата, законопроект всесторонне обсуждался с общественностью, предпринимателями, федеральными и краевыми органами власти, курирующими охрану здоровья населения, образовательный процесс и реализацию молодежной политики. В июне же этого года, напомним, глава государства подписал федеральный закон, наделяющий субъекты правом вводить табу на розничную торговлю электронными средствами доставки никотина на пятилетний срок.

По итогам голосования депутаты приняли краевой закон сразу в двух чтениях. В силу он вступит 1 марта 2027 года.

Своим мнением относительно целесообразности и своевременности утверждения документа, запрещающего розничную продажу девайсов для курения и жидкостей к ним, поделились и руководители парламентских фракций. В своих выступлениях лидеры коммунистов и справедливороссов в ЗСК — Павел Соколенко и Денис Хмелевской — были единогласны в том, что закон назрел давно. При этом прозвучало предложение распространить в перспективе запрет и на оптовую реализацию электронных систем доставки никотина.

Комментируя решение депутатского корпуса, председатель кубанского парламента отметил, что сегодня есть четкая позиция государства в деле здоровьесбережения нации, многочисленные обращения людей и в Государственную Думу, и в Законодательное Собрание Краснодарского края, о необходимости запрета продажи вейпов. Есть, уточнил он, и неутешительная статистика, свидетельствующая о том, что длительное позиционирование гаджетов для курения в качестве безопасной альтернативы сигаретам привело к поистине взрывному росту популярности вейпов среди молодежи. Так, подчеркнул руководитель ЗСК, до 2018 года потребление табака неуклонно сокращалось, а после этой даты частота использования школьниками электронных сигарет выросла вдвое. Развивая тему, он добавил — все это лишь верхушка айсберга, поскольку так называемое «парение», преподносившееся маркетингом как вполне безопасная процедура, оказалось вовсе не таким безвредным, как его представляли ранее.

«Приняв закон, мы не просто реализовали право, данное нам федеральным центром. Мы сделали важный шаг к формированию здорового будущего наших детей, опираясь на конкретные факты и запрос общества», — заключил Юрий Бурлачко.