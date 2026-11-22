В Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют ухудшение погодных условий до конца 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

Статья по теме Авто из воды тянут веревками. Мощный ливень затопил улицы Сочи

Местами ожидаются грозы. С вечера 22 ноября и в течение следующего дня море будет штормить: волнение достигнет четырех баллов, высота волн составит 1,3–1,8 метра. На участке Магри – Веселое существует вероятность образования смерчей над морем.

Кроме того, прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра с последующим переходом на западный и северо-западный. Порывы местами могут достигать 15–17 м/с.

Жителям и туристам рекомендуют не подходить к воде, не парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также соблюдать меры безопасности. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.