Минобороны РФ сообщило об уничтожении 170 украинских беспилотников силами противовоздушной обороны над регионами России и морями в течение прошедшей ночи.

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем, республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 21 ноября силы ПВО сбили 275 БПЛА ВСУ над регионами России. Дроны были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом.