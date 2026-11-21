В амфитеатре парка Галицкого покажут матч ФК «Краснодар» против «Динамо», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В Москве 22 ноября в 15-м туре РПЛ «Быки» встретятся со столичной командой. Начало трансляции запланировано на 14:00. Вход свободный, но будет осмотр.

Напомним, игроки национальной сборной оценили футбольную базу «Краснодара». Команда Валерия Карпина на базе «Четук» провела подготовку к финальной встрече года с Венесуэлой. Матч между сборными состоялся17 ноября.

Ранее мы сообщали, «Краснодар» обыграл московский ЦСКА с разгромным счетом 4:2. «Быки» прервали серию из семи безвыигрышных матчей.