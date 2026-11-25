Тепличные хозяйства Краснодарского края собрали 80,1 тысячи тонн овощей, увеличив производство по сравнению с прошлым годом, сообщили в краевом минсельхозе.

Наибольший объем продукции получили предприятия Динского, Белореченского и Тимашевского районов, а также Краснодара.

В регионе планируют и дальше наращивать производство овощей в защищенном грунте. Помимо традиционной продукции, тепличные хозяйства расширяют ассортимент за счет фасованных овощей и готовых салатных смесей.

Развитию отрасли помогает господдержка. В 2026 году на субсидирование использования технологий досвечивания направили около 35,3 млн рублей.

Мы писали, кубанские аграрии собрали рекордные 13 млн тонн сахарной свеклы, что позволило впервые произвести 1,9 млн тонн сахара. Также были достигнуты высокие результаты по сбору овощей, винограда и других ягод и фруктов: 800 тысяч тонн овощей, более 300 тысяч тонн винограда и около 500 тысяч тонн ягод и фруктов.