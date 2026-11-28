Пожилой мужчина погиб под колесами грузового поезда на Кубани, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Обстоятельства смертельного травмирования мужчины устанавливают транспортные полицейские. По информации ведомства, трагедия произошла в Каневском районе около 17 часов 27 ноября.

На перегоне «Каневская-Придорожная» грузовой поезд наехал на находящегося на железнодорожных путях мужчину. От полученных травм 65-летний местный житель скончался.

Напомним, в Краснодаре пассажирский поезд сбил 46-летнего мужчину. Пострадавшим оказался житель Краснодара. По данным транспортной полиции, мужчина находился на железнодорожных путях в непредназначенном для перехода месте. Его госпитализировали с повреждениями средней тяжести. Подробнее можно прочитать здесь.