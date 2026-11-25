На железнодорожном перегоне Кубань — Краснодар-1 поезд «Сириус — Москва» совершил наезд на мужчину, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел 24 ноября около 01:50. Машинист заметил человека на путях, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Пострадавшим оказался 46-летний житель Краснодара. По данным транспортной полиции, мужчина находился на железнодорожных путях в непредназначенном для перехода месте. Его госпитализировали с повреждениями средней тяжести.

Сейчас сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мы писали, в Краснодарском крае поезд сбил 40-летнего мужчину на путях. Инцидент произошел 9 ноября в 22:15 на перегоне Псекупс — Саратовская, по маршруту Ростов — аэропорт Сочи.