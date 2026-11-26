ФСБ сорвало планы Киева устроить теракт против российского военного в Сочи, сообщает ТАСС.

В Сочи сотрудники ФСБ обезвредили взрывное устройство, которым планировалось убийство российского военнослужащего и его семьи. Как рассказали в спецслужбе,

Для теракта против военного использовалась обманутая мошенниками женщина. Она избежала уголовной ответственности, так как вовремя сообщила о происходящем правоохранителям.

Ранее на юге России задержали четверых агентов украинских спецслужб. Задержания прошли в Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростове-на-Дону. Еще двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. В ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб и мирные жители не пострадали. Во время операции обнаружили и обезвредили безэкипажные катера и ударные FPV-дроны, подготовленные к применению. Также изъяли комплектующие и специальную аппаратуру, доставленные на территорию России.