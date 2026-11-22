В двух муниципалитетах Краснодарского края при падении обломков беспилотников пострадали пять человек, сообщает оперативный штаб региона.

Всем раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

В поселке Афипском Северского района травмы получили четыре человека. В результате происшествия повреждены кровли и оконное остекление 13 частных домов.

В станице Медведовской Тимашевского района пострадал еще один человек. Там повреждено остекление частного домовладения.

На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Напомним, ночью 22 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областями, Краснодарским краем, республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.