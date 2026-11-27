СК проведет расследование атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных.

Напомним, БПЛА ВСУ атаковали территорию Новороссийска ночью 27 ноября. Пострадали три человека. Также в результате падения обломков дронов в одном из многоквартирных домов выбило окна. Пожары произошли в двух частных домах.

Ранее мы сообщали, в Новороссийске восстановили работу котельной после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает МЦУ.