В Армавире 31-летнему местному жителю предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем его смерть, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 19 ноября в доме в переулке Черноморском. Мужчины распивали спиртное, когда между ними возник бытовой конфликт. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил знакомого кулаками по голове, после чего ушел спать.

Позже хозяин дома обнаружил потерпевшего без признаков жизни, вынес его и оставил возле двора. Прохожие вызвали экстренные службы.

Во время проверки показаний на месте обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следователи назначили экспертизы и продолжают сбор доказательств. Также будет дана правовая оценка действиям хозяина дома.