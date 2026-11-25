В Армавире 31-летнему местному жителю предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем его смерть, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Позже хозяин дома обнаружил потерпевшего без признаков жизни, вынес его и оставил возле двора. Прохожие вызвали экстренные службы.
Во время проверки показаний на месте обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Суд по ходатайству следствия отправил его под стражу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следователи назначили экспертизы и продолжают сбор доказательств. Также будет дана правовая оценка действиям хозяина дома.