В Сочи сохраняется риск подъема уровня рек до опасных отметок, несмотря на непогоду, инфраструктура курорта работает штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сообщений от жителей о происшествиях, связанных с непогодой, на номер 112 пока не поступало. На некоторых участках дорог движение затруднено из-за ливней, но пропускная способность трасс сохраняется.
В Адлерском районе уровень воды в реках Кепша и Херота достиг опасных значений. Спасатели находятся на дежурстве, жителей предупреждают о возможных рисках с помощью речевого оповещения.
По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Дмитрия Зенцова, движение с Мамайского перевала в сторону центра Сочи не нарушено. В районе Уч-Дере дорожные службы устранили последствия схода селевого потока на проезжую часть. Штормовое предупреждение остается в силе, однако к утру интенсивность дождей должна снизиться.
Метеорологи предупреждают о вероятности дальнейшего повышения уровня воды в реках Сочи и федеральной территории Сириус до опасных отметок. В средних и высокогорных районах ожидается очень сильный снегопад.
Власти призывают отдыхающих и местных жителей ограничить поездки на автомобилях без необходимости, держаться подальше от рек и небольших водотоков, не парковать транспорт возле деревьев, рекламных щитов и иных неустойчивых объектов. Для поездок в Горный кластер следует использовать машины с зимними шинами. Также рекомендуется соблюдать осторожность и своевременно знакомиться с официальными предупреждениями.