В Сочи сохраняется риск подъема уровня рек до опасных отметок, несмотря на непогоду, инфраструктура курорта работает штатно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщений от жителей о происшествиях, связанных с непогодой, на номер 112 пока не поступало. На некоторых участках дорог движение затруднено из-за ливней, но пропускная способность трасс сохраняется.

В Адлерском районе уровень воды в реках Кепша и Херота достиг опасных значений. Спасатели находятся на дежурстве, жителей предупреждают о возможных рисках с помощью речевого оповещения.

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По распоряжению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы усилили контроль за обстановкой. Работу координирует оперативный штаб, специалисты регулярно проверяют состояние рек, на наиболее уязвимых участках организовано наблюдение. В мониторинге также используются датчики уровня воды и системы сиренно-речевого оповещения.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Дмитрия Зенцова, движение с Мамайского перевала в сторону центра Сочи не нарушено. В районе Уч-Дере дорожные службы устранили последствия схода селевого потока на проезжую часть. Штормовое предупреждение остается в силе, однако к утру интенсивность дождей должна снизиться.

Метеорологи предупреждают о вероятности дальнейшего повышения уровня воды в реках Сочи и федеральной территории Сириус до опасных отметок. В средних и высокогорных районах ожидается очень сильный снегопад.

Власти призывают отдыхающих и местных жителей ограничить поездки на автомобилях без необходимости, держаться подальше от рек и небольших водотоков, не парковать транспорт возле деревьев, рекламных щитов и иных неустойчивых объектов. Для поездок в Горный кластер следует использовать машины с зимними шинами. Также рекомендуется соблюдать осторожность и своевременно знакомиться с официальными предупреждениями.