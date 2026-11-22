Житель Брюховецкого района попытался похитить двух лошадей из конюшни, однако довести задуманное до конца не смог, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, 38-летний мужчина в состоянии опьянения проник в конюшню через окно. Он надел седло и уздечку на жеребца, вывел его и попытался верхом покинуть территорию. Однако животное сбросило незваного всадника. Затем мужчина попробовал оседлать другую лошадь, но и эта попытка оказалась неудачной.

В отношении кубанца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Материалы направлены в суд.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Мы писали, житель Мостовского района украл и съел свиней соседей. 24-летний мужчина застрелил из пневматики двух свиней редкой породы «вьетнамская вислобрюхая», оставив себе мясо. Ущерб составил 28,5 тысяч рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет тюрьмы.