Детей рекомендуют с раннего возраста учить планировать расходы и соблюдать правила финансовой безопасности, рассказал kuban.aif.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко.
Финансовую грамотность важно развивать с детства — через повседневные разговоры, совместные покупки, игры и личный пример родителей.
Одним из главных инструментов обучения могут стать карманные деньги. Их советуют выдавать регулярно, например раз в неделю, чтобы ребенок учился планировать расходы и копить на крупные покупки.
Карманные деньги не должны быть наградой за хорошие оценки или домашние обязанности. Не рекомендуется и полностью лишать ребенка выплат за проступки.
Финансовые навыки следует развивать постепенно: в 3–5 лет объяснять, откуда берутся деньги, в 5–7 лет привлекать к покупкам, в 7–10 лет учить планировать расходы, в 11–14 лет знакомить с банковскими счетами, а в 15–18 лет рассказывать об ответственности за финансовые операции.
Закреплять знания помогут настольные финансовые игры. А при появлении банковской карты ребенку необходимо объяснить правила безопасности: нельзя сообщать посторонним PIN-код, CVV-код, логины и пароли. Также важно научить его проверять чеки и банковские уведомления.
Главным примером для детей остаются родители. Совместное планирование покупок и обсуждение расходов помогают сформировать ответственное отношение к деньгам.