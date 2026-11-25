Детей рекомендуют с раннего возраста учить планировать расходы и соблюдать правила финансовой безопасности, рассказал kuban.aif.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко.

Финансовую грамотность важно развивать с детства — через повседневные разговоры, совместные покупки, игры и личный пример родителей.

Одним из главных инструментов обучения могут стать карманные деньги. Их советуют выдавать регулярно, например раз в неделю, чтобы ребенок учился планировать расходы и копить на крупные покупки.

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Начинать можно в начальной школе. В качестве ориентира эксперт предлагает рассчитывать сумму по формуле: возраст ребенка умножить на 50 или 100 рублей. Например, шестилетнему ребенку можно выдавать 300–600 рублей. Размер выплат зависит от возможностей семьи.

Карманные деньги не должны быть наградой за хорошие оценки или домашние обязанности. Не рекомендуется и полностью лишать ребенка выплат за проступки.

Финансовые навыки следует развивать постепенно: в 3–5 лет объяснять, откуда берутся деньги, в 5–7 лет привлекать к покупкам, в 7–10 лет учить планировать расходы, в 11–14 лет знакомить с банковскими счетами, а в 15–18 лет рассказывать об ответственности за финансовые операции.

Закреплять знания помогут настольные финансовые игры. А при появлении банковской карты ребенку необходимо объяснить правила безопасности: нельзя сообщать посторонним PIN-код, CVV-код, логины и пароли. Также важно научить его проверять чеки и банковские уведомления.

Главным примером для детей остаются родители. Совместное планирование покупок и обсуждение расходов помогают сформировать ответственное отношение к деньгам.