55 студентов колледжей и техникумов Краснодарского края стали победителями и призерами «Большой Перемены». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Конкурс является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и входит в национальный проект «Молодежь и дети». Финал «Большой перемены» для студентов СПО провели в Нижнем Новгороде.

«Участие в конкурсе дало ребятам главное: умение работать в команде, творческое и нестандартное мышление, организаторские способности, навыки презентации и профориентацию. В этом году абсолютными лидерами Краснодарского края по количеству побед стали учреждения СПО Новороссийска и Армавира. Поздравляю ребят и наставников с высокими достижениями», – отметила вице-губернатор Елена Воробьева.

Главную премию – по миллиону рублей завоевали Андрей Варин, Владислав Лернер, Маргарита Магомедкасумова, Анжелика Сарсоматян и Алина Флоридова из Сириуса, а также Мария Казанцева из Армавира и Милана Цыбулькина из Сочи.