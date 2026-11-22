В поселке Афипском Северского района после атаки беспилотников в ночь с 21 на 22 ноября повреждения получили 17 частных и два многоквартирных дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В течение дня в муниципалитете работали комиссии, которые оценивали последствия происшествия. В частных домовладениях пострадали окна и кровли.

В двух многоквартирных домах также выбиты стекла в семи квартирах.

Напомним, в двух муниципалитетах Краснодарского края при падении беспилотников пострадали пять человек. В поселке Афипском ранены четыре человека, повреждены кровли и окна 13 домов. В станице Медведовской пострадал один человек, повреждено остекление дома. Всем пострадавшим оказана помощь, на местах работают оперативные службы.