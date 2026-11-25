В поселке Афипском Северского района создали Аллею Героев в память о погибших участниках СВО.

Работы провели после обращения местной жительницы Людмилы Гузевой во время Прямой линии 2025 года. По поручению главы региона благоустроили и озеленили центральную аллею парка, где установили памятный знак участникам специальной военной операции.

Торжественное открытие мемориальной зоны состоялось 18 февраля 2026 года — в день освобождения Северского района от немецко-фашистских захватчиков.

Создание Аллей Героев проходит во всех муниципалитетах Краснодарского края. На сегодняшний день такие мемориалы открыты более чем в 310 муниципальных образованиях. До конца 2026 года их планируют создать во всех 360 муниципалитетах региона.

Кроме того, в крае устанавливают мемориальные плиты и обелиски, открывают музейные экспозиции. В школах Кубани оборудовали почти 4,2 тыс. парт Героев, более 800 из них посвящены участникам СВО. Также в регионе работают около 1,1 тыс. школьных музеев и музейных уголков, порядка 100 из которых рассказывают о специальной военной операции.