Посещение экотропы «Псыдах и Шапсуг» временно приостановили из-за повреждения подъездной дороги, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Сотрудники отдела охраны леса оперативно обратились в администрацию Сочи. Государственные инспекторы также выразили готовность участвовать в восстановительных работах.
Как отметили в пресс-службе, подобные повреждения дороги происходят ежегодно во время сильных дождей. Доступ к территории экотропы будет ограничен до полного устранения последствий непогоды. Посетителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрутов и выбирать другие места для прогулок.