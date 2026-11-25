Посещение экотропы «Псыдах и Шапсуг» временно приостановили из-за повреждения подъездной дороги, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

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В результате сильных осадков уровень воды поднялся на метр и размыл более 50 метров дорожного полотна. Поврежденный участок находится на муниципальной трассе, которая остаётся единственным проездом к особо охраняемой природной территории.

Сотрудники отдела охраны леса оперативно обратились в администрацию Сочи. Государственные инспекторы также выразили готовность участвовать в восстановительных работах.

Как отметили в пресс-службе, подобные повреждения дороги происходят ежегодно во время сильных дождей. Доступ к территории экотропы будет ограничен до полного устранения последствий непогоды. Посетителям рекомендуют учитывать это при планировании маршрутов и выбирать другие места для прогулок.