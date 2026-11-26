На Кубани 26 ноября облачно с прояснениями, температура воздуха +9 градусов.

Как рассказал в соцсетях ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на синоптическую ситуацию в регионе будет влиять периферия антициклона, формирующегося над востоком Черного моря.

В результате в крае воцарится преимущественно сухая погода, лишь на востоке черноморского побережья прейдут дожди.

Температура воздуха +7...+9 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, на курортах соседнего Краснодарского края утром 25 ноября пошел снег. Пользователи соцсетей наперебой сообщали о снегопаде в Анапе, Горячем Ключе и Новороссийске. До сугробов далеко — снег таял, едва коснувшись асфальта, ведь сейчас на курорте около +3 градусов. Лишь слегка была припорошена первым снегом трава.