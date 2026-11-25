Жители Кубани направили свыше 3,1 тысячи сообщений на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева, сообщили в администрации Краснодарского края.

С 19 ноября поступило 3160 обращений. Половину из них — 1577 сообщений — жители отправили через чат-бот в мессенджере «Макс». Еще 1161 вопрос поступил по многоканальному телефону, 422 — через портал «Госуслуги».

Больше всего обращений в расчете на тысячу жителей направили из Новороссийска, Белоглинского района и Геленджика.

Новость по теме ЖКХ стало главной темой обращений на прямую линию губернатора Кубани

Основная тема сообщений — жилищно-коммунальное хозяйство (42%). Также кубанцы спрашивают о транспорте и дорогах (21%), строительстве и архитектуре (9%), социальном обеспечении (7%), образовании и культуре (5%), здравоохранении (5%), безопасности и правопорядке (2%).

Шестая «Прямая линия» губернатора состоится 3 декабря в 12:00. Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Трансляцию покажут телеканалы «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».

Задать вопрос можно по телефону центра обработки сообщений администрации края: 8 (861) 268-60-44. Звонки принимают ежедневно с 9:00 до 18:00.