Прокуратура Краснодарского края контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотников в Северском и Калининском районах, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Надзорное ведомство взаимодействует с профильными службами и органами власти, чтобы обеспечить оперативную помощь пострадавшим жителям. Контроль за ситуацией осуществляет руководство краевой прокуратуры.

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Мы писали, ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 343 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областей, а также в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане, Башкортостане и Крыму. Кроме того, беспилотники перехватили над Азовским и Черным морями.