Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, Татарстана, Башкортостана и Крыма.

Также беспилотники перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Мы писали, ПВО РФ уничтожила 305 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем и другими регионами в ночь с 24 на 25 ноября, сообщает Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях.