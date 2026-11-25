Разработана схема перевозок между Краснодарским краем и Крымом, сообщает оперштаб региона.

Изменения связаны с временным ограничением движения автомобилей по переправе.

Железнодорожная часть Крымского моста работает в полном объеме. Основные маршруты:

– Поездами «Таврия». Расписание и покупка билетов – на сайте перевозчика.

Если билет оформлен до Симферополя, Севастополя, Владиславовки, Семи Колодезей, отдельный билет на автобус приобретать не требуется. Если билет на поезд оформлен до Керчи, то для продолжения поездки по Крыму необходимо приобрести отдельный талон на автобус.

Расписание синхронизировано с прибытием и отправлением поездов. Информация о схеме движения и пересадке между поездом и автобусом размещена здесь.

– Пригородными поездами Анапа-Керчь и Тамань-Керчь Южной пригородной пассажирской компании. Посмотреть расписание и купить билет можно здесь.

В обратном направлении из Крыма в Краснодарский край перевозки организованы по аналогичной схеме.

Пассажирам при себе обязательно нужно иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность.

Для пассажиров работают горячие линии:

– «Гранд Сервис Экспресс» (поезда в Крым): 7 (800) 775-54-53, 7 (800) 100-54-53;

– Южная пригородная пассажирская компания (по вопросам пригородного сообщения): 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39;

– Ситуационно-информационный центр Минтранса России: +7 (495) 249-03-03.

Для удобства подготовлены карточки, где можно ознакомиться с информацией, касающейся пассажирских перевозок в Крым и в обратном направлении.