По запросу ООО «Объединенный Водоканал Краснодар» специалисты Росводоканал Краснодар оказали помощь в устранении крупного засора на канализационной сети в микрорайоне Губернский. Магистральная труба на улице Семигорской оказалась забита бытовым мусором и влажными салфетками — для восстановления движения стоков потребовалась прочистка участка.

Информация о засоре поступила в городские оперативные службы утром 25 ноября, бригады оперативно приступили к работе. Специалисты промыли 100 метров трубопровода диаметром 600 мм и откачали порядка 300 кг посторонних отложений — стоки вновь движутся по сети в штатном режиме. Причина засора — типичная для городских сетей: в канализацию попадают предметы, не предназначенные для утилизации в нее, — влажные салфетки, неразлагающиеся средства гигиены и бытовой мусор. Такие отходы не растворяются в воде и образуют плотные пробки, которые блокируют движение стоков и могут приводить к подтоплениям.

«Влажные салфетки — одна из главных причин засоров канализационных сетей: они не разлагаются, склеиваются в плотные комки и за короткое время перекрывают даже магистральные коллекторы. С начала года мы извлекли из сетей свыше 900 тонн подобного мусора. Мы стараемся всегда идти навстречу и оказываем помощь в устранении сложных засоров: на месте сегодня задействованы три специалиста и одна единица техники. Канализация рассчитана только на сточные воды и отходы жизнедеятельности человека — все остальное нужно выбрасывать в мусорное ведро», — прокомментировал директор по производству Росводоканал Краснодар Станислав Гераськов.

Росводоканал Краснодар напоминает краснодарцам правила пользования канализацией: в систему водоотведения нельзя сбрасывать влажные салфетки, подгузники, средства гигиены, строительный мусор, масла и другие посторонние предметы. Соблюдение простых правил — залог стабильной работы сетей и комфорта всех жителей города.

ООО «Краснодар Водоканал». ИНН 2308111927

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