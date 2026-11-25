Специалисты Росводоканал Краснодар стали участниками ежегодного «Дня карьеры» на экономическом факультете Кубанского государственного университета.

Событие, призванное стать пространством больших возможностей и новых карьерных перспектив, объединило 50 работодателей и более 100 будущих специалистов — студентов 3–5 курсов бакалавриата и специалитета, а также магистрантов 1–2 курсов.

Наряду с ведущими российскими и международными компаниями свой стенд в этом году представил и Росводоканал Краснодар.

Сотрудники рассказали студентам о предприятии, возможностях прохождения практики и актуальных вакансиях. Студенты задавали много вопросов, интересовались условиями практики, стажировок и трудоустройства, оставляли свои резюме.

«Для нас "День карьеры" — это возможность напрямую взаимодействовать с будущими специалистами, оценивать их потенциал и рассказывать о тех возможностях, которые открывает наше предприятие. Мы заинтересованы в привлечении молодых кадров, и такой формат живого общения позволяет найти мотивированных студентов, готовых развиваться вместе с нами», — отметила начальник отдела обучения и развития персонала Росводоканал Краснодар Наталья Байкова.

Росводоканал Краснодар — стабильно развивающееся предприятие, дающее возможности для карьерного роста и профессионального совершенствования. Участие в масштабном университетском мероприятии способствует укреплению связей между бизнесом и образовательной средой, а также открывает новые перспективы для студентов, желающих начать профессиональный путь на одном из крупнейших градообразующих предприятий города.

ООО «Краснодар Водоканал». ИНН 2308111927

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