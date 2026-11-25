Сочи расширит возможности доступного отдыха зимой и рассчитывает принять около семи миллионов туристов по итогам 2026 года, сообщил глава города Андрей Прошунин на пресс-конференции в ТАСС.

В зимнем сезоне программа «Открытый Юг» будет действовать с декабря 2026 года по май 2027-го. Путевки можно приобрести в турагентствах по всей стране.

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Также в Сочи запустят акцию «Туры в столицу здоровья». В ней участвуют пять тысяч номеров в санаториях и отелях. Стоимость проживания начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки с питанием и оздоровительными услугами.

Горнолыжные курорты подготовили 65 канатных дорог и 125 трасс общей протяженностью более 170 километров. Кроме того, туристам предложат прогулки у моря, экскурсии и оздоровительные процедуры.

В рамках системы «Выбирай Сочи», объединяющей около 80 организаций, предусмотрены специальные предложения для гостей. Например, курорт Красная Поляна предоставит постояльцам бесплатные прогулочные и спортивные ски-пассы на весь период проживания. На «Розе Хутор» бесплатные ски-пассы получат дети до 13 лет.

В 2027 году туристический налог для средств размещения сохранят на уровне 2%. Это решение призвано снизить нагрузку на гостиничный и санаторно-курортный бизнес.

По словам Прошунина, инвестиционный портфель Сочи включает 62 проекта на 715,3 млрд рублей. Среди них — реконструкция гостиницы «Приморская» и санатория «Волна», которые планируют открыть в 2027 году.

На новогодние и рождественские праздники курорт ожидает около 390 тысяч гостей, включая 150 тысяч однодневных туристов.