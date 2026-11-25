На краевом совещании обсудили систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Совещание провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В формате ВКС в работе приняли участие первый заместитель главы Анапы Сергей Донец и председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк.

Глава региона отметил, что продолжается работа над тем, чтобы уйти от привычного захоронения мусора и создать современную инфраструктуру переработки, которая охватит всю Кубань. До конца 2030 года планируется построить и реконструировать 10 комплексов по обращению с ТКО. Это позволит сократить объем захоронений минимум вдвое.

Не менее важен порядок в городах и станицах. Речь о ежедневном вывозе мусора с контейнерных площадок, где скапливаются отходы и образуются стихийные свалки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Анапы, на курорте продолжается реализация плана по созданию и реконструкции 170 контейнерных площадок. Юридическими лицами уже обустроено 96 площадок – это объекты торговли, санаторно‑курортные учреждения и другие организации. Сотрудники администрации проводят с их представителями разъяснительную и координационную работу: помогают учитывать установленные требования к обустройству площадок – в частности, наличие твердого основания, ограждения и других обязательных элементов.

Параллельно за счет средств муниципалитета ведется обустройство еще 74 площадок. Также идет процесс введения двухпоточной системы вывоза ТКО. Все эти действия призваны улучшить экологическое благополучие города-курорта, его жителей и гостей.