В Анапе стартовал проект «Молодежный навигатор», направленный на знакомство молодых людей с общественными объединениями и возможностями для самореализации, сообщили в администрации города.

В рамках инициативы представители молодежных организаций будут проводить еженедельные встречи в местах массового скопления людей. Участникам расскажут о деятельности объединений, общественных проектах и вариантах полезного досуга.

Первое мероприятие прошло в торгово-развлекательном центре «Красная площадь». С посетителями пообщались активисты «Движения Первых», «Молодой Гвардии», «Юнармии», «Молодёжного патруля», «Союза казачьей молодёжи Кубани», а также специалисты управления молодежной политики и спорта администрации Анапы.

Гостям раздали листовки с QR-кодами, ведущими на официальные страницы объединений в социальных сетях.

Организаторы планируют проводить встречи по всему городу и охватить разные возрастные группы — от школьников до работающей молодежи.