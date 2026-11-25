Коммунальные службы Краснодара подготовились к предстоящему похолоданию и снегопаду, сообщили в администрации города.

Готовность городских служб к зимней непогоде обсудили на совещании под председательством врио главы Краснодара Дмитрия Васильева. В ближайшие выходные в городе ожидаются снег и понижение температуры.

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Для обработки дорог заготовили более 18 тысяч тонн песко-соляной смеси и песка. К работе подготовили свыше 60 комбинированных машин и 37 единиц другой спецтехники. При необходимости привлекут дополнительные ресурсы строительных компаний.

Особое внимание уделят мостам, путепроводам, основным магистралям, дорогам к социальным объектам и маршрутам школьных автобусов. Состояние дорог будут контролировать с помощью семи метеостанций.

Для уборки пешеходных зон подготовили около 30 единиц техники. Обрабатывать тротуары, остановки, ступени и пандусы будут более 600 человек. Работы планируют проводить круглосуточно.

К расчистке подходов и подъездов к зданиям, а также обработке входных групп должны подготовиться управляющие компании и представители бизнеса.