Коммунальные службы Краснодара подготовились к предстоящему похолоданию и снегопаду, сообщили в администрации города.
Готовность городских служб к зимней непогоде обсудили на совещании под председательством врио главы Краснодара Дмитрия Васильева. В ближайшие выходные в городе ожидаются снег и понижение температуры.
Особое внимание уделят мостам, путепроводам, основным магистралям, дорогам к социальным объектам и маршрутам школьных автобусов. Состояние дорог будут контролировать с помощью семи метеостанций.
Для уборки пешеходных зон подготовили около 30 единиц техники. Обрабатывать тротуары, остановки, ступени и пандусы будут более 600 человек. Работы планируют проводить круглосуточно.
К расчистке подходов и подъездов к зданиям, а также обработке входных групп должны подготовиться управляющие компании и представители бизнеса.