В Краснодаре первую новогоднюю елку начали устанавливать 21 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы по монтажу ели стартовали в Юбилейном микрорайоне города. Символ праздника монтируют в сквере 80-летия образования Краснодарского края.

Специалисты установили каркас, на который затем повесят ветки и украсят игрушками и гирляндами. Всего в городе ожидается 10 праздничных деревьев. Их высота составит от 15 до 21 метра.

Список адресов, где будут ели:

22 ноября — пересечение ул. Красных Партизан и ул. Трубилина;

23 ноября — площадь напротив здания ЗСК;

24 ноября — площадь перед кинотеатром «Болгария»;

25 ноября — сквер им. Гатова;

26 ноября — сквер «Субботний»;

27 ноября — сквер «Пограничников»;

28 ноября — ул. Красная, 35 (елка высотой 19 метров);

30 ноября — сквер «Изумрудный»;

4 декабря — главная городская елка высотой 21 метр на площади перед зданием администрации на ул. Красной, 124.