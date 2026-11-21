В Краснодаре первую новогоднюю елку начали устанавливать 21 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.
Работы по монтажу ели стартовали в Юбилейном микрорайоне города. Символ праздника монтируют в сквере 80-летия образования Краснодарского края.
Специалисты установили каркас, на который затем повесят ветки и украсят игрушками и гирляндами. Всего в городе ожидается 10 праздничных деревьев. Их высота составит от 15 до 21 метра.
Список адресов, где будут ели:
22 ноября — пересечение ул. Красных Партизан и ул. Трубилина;
23 ноября — площадь напротив здания ЗСК;
24 ноября — площадь перед кинотеатром «Болгария»;
25 ноября — сквер им. Гатова;
26 ноября — сквер «Субботний»;
27 ноября — сквер «Пограничников»;
28 ноября — ул. Красная, 35 (елка высотой 19 метров);
30 ноября — сквер «Изумрудный»;
4 декабря — главная городская елка высотой 21 метр на площади перед зданием администрации на ул. Красной, 124.