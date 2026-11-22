В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроснабжения, обесточены 42 трансформаторные подстанции, сообщили в пресс-службе ЕДДС города.

Причиной стала сработка защиты на линии напряжением 6–10 кВ.

Новость по теме В Прикубанском округе Краснодара отключили электричество на 27 улицах

Без электричества остались жители улиц 1-е Отделение, Абрикосовой, Агрохимической, Алуштинской, Арбатской, 2-й Арбатской, Арбатского переулка, Байбакова, Бахчиванджи, Бескровного, Бийской, Дунаевского, Евгении Жигуленко, Есенина, Защитников Отечества, Исторической, Книжной, Кожедуба, Компрессорной, Петра Метальникова, Московской, Мурманской, Мусоргского, Пономаренко, Прокофьева, Рахманинова, Революционной, Ивана Рослого, Российской, Симонова, Солнечной, Суздальской, Тополиной, Утренней, Холмской, Центральной, Шоссейной, Ягодина, а также Ростовского шоссе, 1-го Утреннего переулка и Интернационального бульвара.

Аварийная бригада работает на месте. Информация о происшествии уточняется.