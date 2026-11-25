Новоминчанин Сергей после возвращения из зоны СВО вступил в мобильную огневую группу и теперь выполняет задачи по защите инфраструктуры Краснодарского края, сообщает издание «Канзори».

После участия в специальной военной операции Сергей вернулся домой и вступил в казачью дружину по охране общественного порядка. Позже он планировал снова отправиться в зону боевых действий, но ему предложили службу в мобильной огневой группе.

Основная задача бойца — отражение атак беспилотников на критически важную инфраструктуру Кубани. Для этого он совершенствует навыки, изучает вооружение и способы противодействия БПЛА.

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В резерв могут вступить граждане России, годные по состоянию здоровья, не имеющие неснятой или непогашенной судимости и состоящие на воинском учете в военкоматах Краснодарского края. Кандидатам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства, пройти медицинскую комиссию и заключить контракт с Минобороны России.

Резервисты проходят огневую и инженерную подготовку, изучают основы радиоэлектронной борьбы и тактическую медицину. Сборы могут продолжаться не более шести месяцев в год. За это время бойцам выплачивают по 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом за ними сохраняются рабочее место и средний заработок.

Совмещать службу в мобильной огневой группе можно с основной работой. Подробности о вступлении, условиях контракта и выплатах доступны в чат-боте @kuban_mog_23_bot в мессенджере MAX.