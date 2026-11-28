Зимний сезон на горных курортах Сочи стартует 1 декабря, счообщате пресс-служба администрации города-курорта.

Первым откроет катание курорт «Красная Поляна». Отдыхающих ждут скидки на проживание, бесплатное катание для детей и семейные предложения.

18 декабря откроются трасы на «Роза Хутор» протяженностью 105 км. Для детей до 13 лет — бесплатное проживание, катание, услуги инструкторов и развлечения.

На 25 декабря запланировано открытие трасс на «Газпром Поляне». Там гостям будут доступны ски-пассы на беговые лыжи и предсезонные скидки на проживание и катание.

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Напомним, к зиме Сочи расширит программу доступного отдыха «Открытый Юг». Также в Сочи запустят акцию «Туры в столицу здоровья». В ней участвуют пять тысяч номеров в санаториях и отелях. Стоимость проживания начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки с питанием и оздоровительными услугами. Подробнее можно прочитать здесь.