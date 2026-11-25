ПВО уничтожила 305 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем и другими регионами РФ в ночь с 24 на 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники самолетного типа были уничтожены в том числе над над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей.

«АиФ-Юг» писал — 23 ноября ПВО уничтожила 192 БПЛА над регионами, в том числе над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось — в Краснодарском крае после атаки БПЛА повреждены 19 жилых домов. В поселке Афипском Северского района после атаки беспилотников в ночь с 21 на 22 ноября повреждения получили 17 частных и два многоквартирных дома.