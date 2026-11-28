Все проектные решения по восстановлению Крымского моста приняты.

Правительство определило сроки и назначило ответственных за их соблюдение.

«Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся», — написал в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, после атак ВСУ на Крымский мост возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Как заверили в Кремле, поврежденное сооружение будет восстановлено и станет еще лучше.

Повторный удар. Атака на Крымский мост в ночь на 19 ноября: что известно Подробнее

Мы писали, за неделю Крымский мост трижды попадал под атаки беспилотников — утром 16 ноября, в ночь на 17-е и в ночь на 19-е. Железнодорожное движение полностью восстановили 21 ноября, автомобильное — по-прежнему закрыто. Аэропорт Симферополя не принимает рейсы уже несколько лет. Основным маршрутом для автомобилистов стала федеральная трасса Р-280 «Новороссия». Проезд бесплатный, но в регионах сухопутного коридора действует усиленный режим безопасности, работают КПП с проверкой документов. Поезда и электрички продолжают идти через мост. Кроме того, для пассажиров подготовлены бесплатные катера между портами Крым и Кавказ. Грузовой паром принимает только транспорт от 10 тонн по спецспискам. Подробная инструкция по каждому варианту и контакты для вопросов — в материале «АиФ-Юг».