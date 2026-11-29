Коммунальщики Краснодара ночью будут бороться с наледью, рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы краевого центра работают в усиленном режиме. Из главная задача — предупредить образование наледи и минимизировать риски для пешеходов и автомобилистов. Проводится обработка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, ведется постоянный мониторинг состояния улично‑дорожной сети.

Ночью к работам будут привлечены 55 специалистов и 8 единиц техники. Они продолжат мероприятия по подсыпке тротуаров, остановочных комплексов, а также подземных и надземных пешеходных переходов, что позволит снизить риск травматизма в местах с наибольшей проходимостью. А в понедельник запланирован выход более 550 сотрудников, которые обеспечат охват ключевых маршрутов.