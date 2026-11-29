Клубы «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью

На стадионе «Ростов Арена» в столице Дона завершился матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Ростов», проходивший в рамках16-го тура Российской Премьер-Лиги. Главным арбитром этой встречи был назначен Андрей Прокопов из Ярославля. Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме ни одна из команд и не смогла забить гол - он завершился с ничейным счетом, а вот вторая половина поединка оказалась результативной. Первый мяч на 63-й минуте игры в ворота соперников отправил нападающий донского клуба Олакунле Олусегун. На 71-минуте судья за нарушение назначил пенальти в ворота «Ростова», которое успешно реализовал защитник «Краснодара» Лукас Оласа.