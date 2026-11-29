В Краснодарском крае ожидается снег

Как рассказал в своем канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодня территория региона окажется с холодной стороны атмосферного фронта с волнами, протянувшегося в широтном направлении вдоль южной границы России. В такой ситуации на Кубани ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде снега, в том числе мокрого, местами гололедица. В отдельных местах Черноморского побережья возможны гололед и ледяные дожди.

«Температура воздуха 0…-2°. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы. В понедельник пройдёт снег, по-прежнему ветрено, ночью -4…-6°, днём -1…-3°», - рассказал Михаил Леус.