Глава Кубани поздравил с Днем матери.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в социальных сетях, что в этот теплый праздник даже трудно найти слова, чтобы выразить всю благодарность и любовь к нашим мамам и бабушкам. Он отметил, что они выполняют великий ежедневный труд, требующий безграничного терпения, душевных сил и постоянной самоотдачи.

По словам главы Кубани, в нашем многонациональном крае у каждого народа свои традиции, но для всех слово «мама» – святое. Сколько бы лет ни было человеку, каких бы высот он ни достиг, всегда хочется почувствовать материнское тепло, поддержку и заботу. Наш долг – беречь наших женщин, окружать их вниманием и каждый день говорить спасибо за подаренную жизнь, за детей, за уют в доме.

«Особые слова поддержки сегодня – матерям, чьи сыновья отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции. Для них сын в любом возрасте остается ребенком, за которого болит сердце. Низкий вам поклон за то, что воспитали настоящих мужчин и надежных защитников. Мы разделяем ваши переживания и всегда будем рядом, готовы подставить плечо. Дорогие наши мамы! Спасибо за вашу любовь, чуткость и мудрость. Крепкого вам здоровья, душевного спокойствия, радости и гордости за своих детей! С праздником!», - написал Вениамин Кондратьев.