Названа победительница конкурса «МногоМамаКраснодара – 2026», сообщает администрация города.

В текущем году на этот городской конкурс были поданы более 70 заявок, а в финал вышли 17 мам. Участницы представили свои творческие визитки вместе с детьми: они вместе пели, танцевали и демонстрировали театральные миниатюры. Члены жюри оценивали оригинальность выступлений, артистизм и сплоченность семей.

В результате первое место и главный титул «МногоМама Краснодара — 2026» получила Валентина Есипенко, у которой пять дочерей. При этом она заботится о детях не только дома – женщина работает педагогом, прививая любовь к знаниям сотням ребят. Второй стала Татьяна Коробчук, воспитывающая шестерых детей, а третье место присудили Аните Гусаровой, у которой четыре сына.