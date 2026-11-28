В Краснодаре снег, власти попросили горожан не выезжать на летней резине.

Как сообщили в мэрии, спецтехника уже заступила на дежурство — с 18 часов мосты и путепроводы обрабатывают от гололеда. При необходимости магистрали обработают противоголедными материалами.

Замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Виктор Ишков подчеркнул, что ведется непрерывный контроль состояния улично-дорожной сети, в том числе, при помощи существующих метеостанций.

Водителей попросили не выезжать на летней резине и использовать альтернативные виды транспорта.

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Кстати, замена летней резины на зимнюю на Кубани обойдется в 2,5 тысячи рублей. Стоимость покрышек зависит от диаметра, рисунка протектора и состава резиновой смеси. Для шин 15-го диаметра разница между бюджетными и премиальными моделями может достигать 500 рублей за одну покрышку. При увеличении диаметра разрыв в цене становится заметнее.