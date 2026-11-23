Штормовое предупреждение объявили в Краснодаре на 23 и 24 ноября. Об этом сообщает ЕДДС.

В кубанской столице в ближайшие дни ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей и гостей города просят звонить по Единому номеру вызова экстренных служб – «112».

Ранее мы писали - в прошедшие выходные разыгралась стихия в Сочи и в других городах Черноморского побережья Краснодарского края. Сильный ливень затопил улицы, из-за чего вода выходила на проезжую часть автодороги федерального значения «Джубга — Сочи». На некоторых участках автомобили пытались вытянуть из воды при помощи веревок. Наиболее сложная ситуация с подтоплениями была в Адлере и Кудепсте. Кроме того, из-за дождей вышли из берегов реки Херота и Кепша.

Подтопления стали не единственным испытанием для города: стихия добралась и до жилых кварталов — в субботу молния ударила в дом в микрорайоне Макаренко.