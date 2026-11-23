Сильные дожди, грозы, град, снегопад и штормовой ветер прогнозируют в Сочи и Сириусе с 24 по 26 ноября, сообщили в администрации курорта.

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В ближайшие дни на территории Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируют ухудшение погодных условий. 24 и 25 ноября, а также в ночь и утром 26 ноября ожидаются интенсивные осадки, сопровождающиеся грозой и градом. В горной местности прогнозируют сильный снег, в предгорьях — мокрый снег, который может налипать на деревья и линии электропередачи. На дорогах вероятно образование гололедицы.

На реках возможны резкие подъемы уровня воды до неблагоприятных, местами опасных отметок. Также возрастает риск схода небольших селевых потоков. На участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Вечером 23 ноября и в течение 24 ноября ветер усилится до 20–23 м/с, в высокогорье — до 28 м/с. В понедельник ожидается штормовое волнение моря до 4–5 баллов с высотой волн 1,3–2,5 метра.