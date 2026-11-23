В Доме культуры станицы Некрасовской Усть-Лабинского района завершили обновление сценического оборудования после обращений жительницы к губернатору Краснодарского края, сообщили в администрации региона.

В 2023 году Наталья Гольбек обратилась к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой отремонтировать станичный Дом культуры. По поручению главы региона здание 1968 года постройки фактически отстроили заново. На работы направили 87,5 млн рублей.

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В 2025 году жительница вновь вышла на прямую линию, поблагодарила за обновление ДК и попросила приобрести оборудование для сцены. По поручению губернатора на эти цели выделили 350 тысяч рублей.

Дополнительно в 2026 году в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры» направили 2,8 млн рублей. На эти средства приобрели светодиодный экран, световое и звуковое оборудование. Сейчас завершается его монтаж.

С 2015 года на Кубани отремонтировали и переоснастили более 1,3 тысячи учреждений культуры. Работы ведутся в рамках национальных проектов и краевых программ.

В 2027 году по нацпроекту «Семья» планируют обновить 35 объектов культуры. Также предусмотрено укрепление материально-технической базы 42 домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, закупка книг для муниципальных и государственных библиотек, создание модельных библиотек и детских культурно-просветительских центров.