Спасатели ЮРПСО МЧС России продолжают поиски 57-летнего мужчины, пропавшего в горнолесном массиве села Пластунка в Сочи, сообщили в ведомстве.

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Мужчина вместе с товарищем отправился в горы на лошадях 22 ноября. Во время маршрута спутник ненадолго остановился, а сочинец продолжил путь. Однако впереди не оказалось ни мужчины, ни его лошади. Происшествие случилось в районе улицы Джапаридзе.

По информации родственников, около полуночи лошадь пропавшего самостоятельно вернулась в конюшню. Наездника с ней не было. Связаться с мужчиной не удается: его телефон разрядился еще около 20:00.

В ходе поисков спасатели прошли предполагаемый маршрут пешком и обследовали местность с воздуха с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором. Проверили территорию Пластунки в направлении, по которому двигались мужчины, однако пропавшего пока не нашли.

Утром поисковая группа вновь отправилась в район происшествия. В планах спасателей — обследовать русло реки Сочи на рафте, от базы отдыха.

К поисковой операции привлечены 10 спасателей и 4 единицы техники.