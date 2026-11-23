Погоду в Краснодарском крае 23 ноября определит теплый сектор балканского циклона, местами возможны небольшие дожди, сообщили ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Его центр перемещается на северо-запад Черного моря. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

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В Краснодаре осадков не прогнозируют. Температура воздуха составит +13…+15 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 752 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

Во вторник в крае ожидаются кратковременные дожди и похолодание. Ночью и утром температура составит +7…+9 градусов, к вечеру снизится до +1…+3 градусов.

Мы писали, В Краснодарском крае до 25 ноября сохранится циклоническая активность с осадками и постепенным снижением температуры. Наиболее резкое похолодание ожидается с 23 по 25 ноября. Ночью температура опустится до −2…+3 градусов, в северных районах — до −5. Днем прогнозируют от 0 до +5 градусов.